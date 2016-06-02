- …и при слове «грядущее» из русского языка…
- …и Тебя в Вифлеемской вечерней толпе…
- «С миром державным я был лишь ребячески связан…»
- «Барбизон Террас»
- 1 сентября 1939 года
- 1 января 1965 года
- 1867
- 1972 год
- 1983
- 20 сонетов к Марии Стюарт
- 24 декабря 1971 года
- 25.XII.1993
- Altra Ego
- Anno Domini
- Aqua vita nuova
- Bagatelle
- Einem alten Architekten in Rom
- Ere perennius
- Ex oriente
- Ex ponto
- Fin de Siecle
- Fondamenta degli incurabili
- MCMXCIV
- Post aetatem nostram
- Postscriptum
- Presepio
- Ritratto di donna
- Science Fiction
- А здесь жил Мельц. Душа, как говорят…
- А здесь жила Петрова. Не могу…
- А. Буров – тракторист – и я…
- Август
- Августовские любовники
- Азиатские максимы
- Акростих
- Ангел
- Ария
- Архитектура
- Ах, улыбнись, ах, улыбнись, во след махни рукой…
- Бабочка
- Бегство в Египет
- Бегство в Египет (2)
- Без фонаря
- Бессмертия у смерти не прошу…
- Блестит залив, и ветр несет…
- Большая элегия Джону Донну
- Брожу в редеющем лесу…
- Был черный небосвод светлей тех ног…
- Бюст Тиберия
- В альбом Натальи Скавронской
- В Англии
- В воздухе – сильный мороз и хвоя…
- В горах
- В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте…
- В горчичном лесу
- В деревне Бог живет не по углам…
- В деревне никто не сходит с ума…
- В деревне, затерявшейся в лесах…
- В деревянном доме, в ночи…
- В замерзшем песке
- В Италии
- В канаве гусь, как стереотруба…
- В озерном краю
- В окрестностях Александрии
- В окрестностях Атлантиды
- В отеле «Континенталь»
- В Паланге
- В письме на юг
- В разгар холодной войны
- В распутицу
- В семейный альбом
- В следующий век
- В твоих часах не только ход, но тишь…
- В темноте у окна
- В тени Данте (поэзия Эудженио Монтале)
- В тот вечер возле нашего огня…
- В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой…
- В этой маленькой комнате все по-старому…
- Вальсок
- Вдоль темно-желтых квартир…
- Венецианские строфы (1)
- Венецианские строфы (2)
- Вертумн
- Весы качнулись. Молвить не греша…
- Ветер оставил лес…
- Вечер. Развалины геометрии…
- Вечером
- Взгляни на деревянный дом.
- Вид с холма
- Византийское
- Виктору Голышеву
- Витезслав Незвал
- Война в убежище Киприды
- Волосы за висок…
- Воронья песня
- Воротишься на родину. Ну что ж…
- Воспоминание (1995 г)
- Воспоминания
- Восславим приход весны! Ополоснем лицо…
- Восходящее желтое солнце следит косыми…
- Вот я вновь принимаю парад…
- Вполголоса — конечно, не во весь…
- Время года — зима. На границах спокойствие. Сны…
- Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане…
- Все дальше от твоей страны…
- Все чуждо в доме новому жильцу…
- Всегда остается возможность выйти из дому на…
- Вступительное слово на вечере А. Кушнера в Нью-Йорке 10. 12. 1994
- Второе Рождество на берегу…
- Выздоравливающему Волосику
- Выступление в Сорбонне
- Гвоздика
- Глаголы
- Гладиаторы
- Голландия есть плоская страна…
- Горбунов и Горчаков
- Горение
- Гость
- Гуернавака
- Да, мы не стали глуше или старше…
- Два сонета
- Два часа в резервуаре
- Дебют
- Девяносто лет спустя
- Дедал в Сицилии
- Декабрь во Флоренции
- Демократия!
- День кончился, как если бы она…
- Дерево
- Деревья в моем окне, в деревянном окне…
- Деревья окружили пруд…
- Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с…
- Диалог
- Дидона и Эней
- Для школьного возраста
- Дмитрию Бобышеву
- Дни бегут надо мной…
- Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою…
- Дождь в августе
- Доклад для симпозиума
- Дом тучами придавлен до земли…
- Дорогая
- Дорогому Д. Б.
- Другу-стихотворцу
- Еврейское кладбище около Ленинграда…
- Если что-нибудь петь, то перемену ветра…
- Желтая куртка
- Жизнь в рассеянном свете
- За церквами, садами, театрами…
- Забор пронзил подмерзший наст…
- Загадка ангелу
- Зажегся свет. Мелькнула тень в окне…
- Закричат и захлопочут петухи…
- Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке…
- Заметка для энциклопедии
- Заморозки на почве и облысенье леса…
- Заснешь с прикушенной губой…
- Затем, чтоб пустым разговорцем…
- Зачем опять меняемся местами…
- Зачем российские поэты?..
- Звезда блестит, но ты далека…
- Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою…
- Зимним вечером в Ялте
- Зимним вечером на сеновале
- Зофья
- И вечный бой…
- Из «Старых английских песен» (Замерзший повод жжет ладонь…)
- Из «Старых английских песен» (Заспорят ночью мать с отцом…)
- Из «Старых английских песен». Горячая изгородь
- Из «Старых английских песен». Зимняя свадьба
- Из «Школьной антологии»
- Из Альберта Эйнштейна
- Из ваших глаз пустившись в дальний путь…
- Из Парменида
- Иллюстрация
- Инструкция опечаленным
- Исаак и Авраам
- Исайя Берлин в восемьдесят лет
- Иския в октябре
- Испанская танцовщица
- Итак, пригревает. В памяти, как на меже…
- Итака
- Июль. Сенокос
- Июльское интермеццо
- К Евгению
- К переговорам в Кабуле
- К садовой ограде
- К северному краю
- К семейному альбому прикоснись…
- К стихам
- К Урании
- Как давно я топчу, видно по каблуку…
- Как подзол раздирает…
- Как славно вечером в избе…
- Как тюремный засов…
- Как читать книгу
- Камерная музыка (цикл из 5 стихов)
- Камни на земле
- Каппадокия
- Квинтет
- Келломяки
- Кентавры
- Классический балет есть замок красоты…
- Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию…
- Книга
- Когда подойдет к изголовью…
- Колесник умер, бондарь…
- Коллекционный экземпляр
- Колокольчик звенит…
- Колыбельная
- Колыбельная (1964 г)
- Колыбельная Трескового Мыса
- Конец прекрасной эпохи
- Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел…
- Коньяк в графине — цвета янтаря…
- Корнелию Долабелле
- Кошачье «Мяу»
- Крик в Шереметьево
- Критерии
- Кто к минувшему глух…
- Кулик
- Курании
- Курс акций
- Лагуна
- Ландсвер-Канал, Берлин
- Лесная идиллия
- Лети отсюда, белый мотылек…
- Лидо
- Лирика
- Литовский дивертисмент
- Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова
- Ломтик медового месяца
- Лучше всего…
- Люби проездом родину друзей…
- Любовь
- Малиновка
- Март
- Маятник о двух ногах…
- Мексиканский романсеро
- Менуэт
- Меньше единицы
- Меня упрекали во всем, окромя погоды…
- Мерида
- Место не хуже любого
- Метель в Массачусетсе
- Миновала зима. Весна…
- Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня…
- Михаилу Барышникову
- Михаилу Барышникову (поздний вариант)
- Мне говорят, что надо уезжать
- Мои слова, я думаю, умрут…
- Мой голос, торопливый и неясный…
- Моллюск
- Морские маневры
- Моя свеча, бросая тусклый свет…
- Мрамор
- Мужик и енот
- Мужчина, засыпающий один…
- Муха
- Мы вышли с почты прямо на канал…
- Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…
- Мы незримы будем, чтоб снова…
- Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…
- На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского
- На виа Джулиа
- На виа Фунари
- На выставке Карла Вейлинка
- На независимость Украины
- На отъезд гостя
- На прения с самим собою ночь…
- На прения с самим…
- На смерть друга
- На смерть Жукова
- На смерть Роберта Фроста
- На смерть Т. С. Элиота
- На столетие Анны Ахматовой
- На стороне Кавафиса
- На титульном листе
- Набережная р. Пряжки
- Набросок
- Над восточной рекой
- Надежда Мандельштам (1899 — 1980). Некролог
- Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия
- Надпись на книге
- Назидание
- Напутствие
- Наряду с отоплением в каждом доме
- Настеньке Томашевской в Крым
- Наступает весна
- Натюрморт
- Не важно, что было вокруг, и не важно…
- Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
- Не знает небесный снаряд…
- Не надо обо мне. Не надо ни о ком…
- Не слишком известный пейзаж, улучшенный наводнением…
- Не тишина – немота…
- Не то Вам говорю, не то…
- Неоконченное
- Неоконченный отрывок (В стропилах воздух ухает, как сыч…)
- Неоконченный отрывок (Во время ужина он встал из-за стола…)
- Неоконченный отрывок (Ну, время песен о любви, ты вновь…)
- Неоконченный отрывок (Отнюдь не вдохновение, а грусть…)
- Неоконченный отрывок (Самолет летит на Вест…)
- Неотправленное письмо
- Нескромное предложение
- Нет, Филомела, прости…
- Ни страны, ни погоста…
- Ни тоски, ни любви, ни печали…
- Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…
- Ничем, Певец, твой юбилей…
- Нобелевская лекция
- Новая Англия
- Новая жизнь
- Новые стансы к Августе
- Новый год на Канатчиковой даче
- Новый Жюль Верн
- Ночной полет
- Ночь, одержимая белизной…
- Ну, как тебе в грузинских палестинах?..
- О Достоевском
- О если бы птицы пели и облака скучали…
- О Марке Стрэнде
- О Сереже Довлатове
- О тирании
- О этот искус рифмы плесть!..
- Об одном стихотворении
- Облака
- Обоз
- Огонь, ты слышишь, начал угасать…
- Одиночество
- Одиссей Телемаку
- Однажды во дворе на Моховой…
- Одной поэтессе
- Одному тирану
- Окна
- Около океана, при свете свечи; вокруг…
- Октябрьская песня
- Он знал, что эта боль в плече…
- Она надевает чулки, и наступает осень…
- Они вдвоем глядят в соседний сад…
- Описание утра
- Определение поэзии
- Орфей и Артемида
- Освоение космоса
- Осенний вечер в скромном городке…
- Осенний крик ястреба
- Осень
- Осень – хорошее время, если вы не ботаник…
- Осень в Норенской
- Осенью из гнезда…
- Оставив простодушного скупца…
- Остановка в пустыне
- Остров Прочида
- От окраины к центру
- Ответ на анкету
- Отказом от скорбного перечня — жест…
- Открытка из города К.
- Открытка из Лиссабона
- Открытка с тостом
- Откуда к нам пришла зима
- Отрывок
- Отрывок (1962 г)
- Отрывок (1964 – 1965 г)
- Отрывок (1964 г)
- Отрывок (1967 г)
- Отрывок (1969 г)
- Отрывок (май 1964 г)
- Отскакивает мгла…
- Памяти Геннадия Шмакова
- Памяти Е. А. Баратынского
- Памяти Клиффорда Брауна
- Памяти Константина Батюшкова
- Памяти Н. Н.
- Памяти отца: Австралия
- Памяти профессора Браудо
- Памяти Стивена Спендера
- Памяти Т. Б.
- Памяти Феди Добровольского
- Памятник
- Памятник Пушкину
- Пенье без музыки
- Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе
- Переселение
- Персидская стрела
- Песенка
- Песенка (1960 г)
- Песенка (1965 г)
- Песенка о свободе
- Песенка о Феде Добровольском
- Песни счастливой зимы
- Песня
- Песня невинности, она же — опыта
- Песня о Красном Свитере
- Песня пустой веранды
- Песчаные холмы, поросшие сосной.
- Петербургский роман (поэма в трех частях)
- Петухи
- Пилигримы
- Письма династии Минь
- Письма к стене
- Письма римскому другу (из Марциала)
- Письмо Агде Шор
- Письмо в академию
- Письмо в бутылке
- Письмо генералу Z.
- Письмо Горацию
- Письмо к А. Д.
- Письмо президенту
- Письмо римскому другу из Марциала
- По дороге на Скирос
- Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица…
- Пограничной водой наливается куст…
- Под вечер он видит, застывши в дверях…
- Под занавес
- Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»…
- Подражание Горацию
- Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром
- Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова
- Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне…
- Подсвечник
- Подтверждается дым из трубы…
- Покинул во тьме постель…
- Поклониться тени
- Полдень в комнате
- Полевая эклога
- Полонез: вариация
- Полторы комнаты — Бродский
- Полярный исследователь
- Помнишь свалку вещей на железном стуле…
- Портрет трагедии
- Посвящается Джироламо Марчелло
- Посвящается Пиранези
- Посвящается позвоночнику
- Посвящается стулу
- Посвящается Чехову
- Посвящается Ялте
- Посвящение
- Посвящение Глебу Горбовскому
- После нас, разумеется, не потоп…
- Послесловие
- Послесловие к ‘Котловану’ А Платонова
- Послесловие к басне
- Потому что каблук оставляет следы – зима…
- Похвала скуке
- Похож на голос головной убор…
- Похороны Бобо
- Почти элегия
- Поэт и проза
- Прачечный мост
- Предисловие к «Избранному» Е. Рейна
- Предисловие к сборнику стихов Владимира Гандельсмана
- Предисловие к собранию сочинений Ю. Алешковского
- Предпоследний этаж…
- Представление
- Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…
- Приглашение к путешествию
- Прилив
- Прилив (1963 г)
- Примечание к комментарию
- Примечание к прогнозам погоды
- Примечания папоротника
- Пристань Фегердала
- Притча
- Приходит время сожалений…
- Приходит март. Я сызнова служу…
- Пришла зима, и все, кто мог лететь…
- Про кота
- Провинциальное
- Проплывают облака
- Пророчество
- Просыпаюсь по телефону, бреюсь…
- Проходя мимо театра Акимова…
- Прошел сквозь монастырский сад…
- Прощай
- Прощайте, мадемуазель Вероника
- Прощальная ода
- Псковский реестр
- Пустые, перевернутые лодки…
- Путеводитель по переименованному городу
- Путешествие в Стамбул
- Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне…
- Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона.
- Пьяцца Маттеи
- Пятая годовщина
- Развивая Крылова
- Развивая Платона
- Разговор с небожителем
- Раньше здесь щебетал щегол…
- Резиденция
- Реки
- Рембрандт. Офорты
- Речь в Шведской Королевской Академии при получении Нобелевской премии
- Речь на стадионе
- Речь о пролитом молоке
- Римские элегии
- Робинзонада
- Рождественская звезда
- Рождественский романс
- Рождество 1963
- Рождество 1963 года
- Романс
- Роману Каплану на следующий день после его 55-летия
- Роттердамский дневник
- Румянцевой победам
- Рыбы зимой
- С видом на море
- С грустью и с нежностью
- С красавицей налаживая связь…
- С натуры
- С точки зрения воздуха, край земли…
- С февраля по апрель (цикл из 5 стихов)
- Сад
- Садовник в ватнике, как дрозд…
- Сан-Пьетро
- Сбегают капли по стеклу…
- Север крошит металл, но щадит стекло…
- Северная почта
- Семенов
- Сжимающий пайку изгнанья…
- Сидя в тени
- Скорбная муза
- Скорбь и разум
- Слава
- Слепые блуждают ночью
- Смотри: экономя усилья…
- Смотритель лесов, болот…
- Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет…
- Сначала в бездну свалился стул…
- Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…
- Современная песня
- Сознанье, как шестой урок…
- Сокол ясный, головы…
- Сонет («Мы снова проживаем у залива…»)
- Сонет («Переживи всех…»)
- Сонет (Великий Гектор стрелами убит…)
- Сонет (Выбрасывая на берег словарь…)
- Сонет (Прислушиваясь к грозным голосам…)
- Сонет (Прошел январь за окнами тюрьмы…)
- Сонет (Сначала вырастут грибы. Потом…)
- Сонет (Ты, Муза, недоверчива к любви…)
- Сонет (Я снова слышу голос твой тоскливый…)
- Сонет к Глебу Горбовскому
- Сонет к зеркалу
- Сонетик
- Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро
- Сретенье
- Стакан с водой
- Стансы
- Стансы (1965 г)
- Стансы городу
- Стекло
- Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву
- Стихи о зимней кампании 1980-го года
- Стихи о принятии мира
- Стихи об испанце Мигуэли Сервенте, еретике, сожженном кальвинистами
- Стихи под эпиграфом
- Стог сена и загон овечий…
- Страх
- Стрельна
- Стрельнинская элегия
- Строфы
- Строфы (1992 г)
- Стук
- Суббота (9 января)
- Сумев отгородиться от людей…
- Сумерки. Снег. Тишина. Весьма…
- Сын цивилизации
- Сын! Если я не мертв, то потому…
- Твой локон не свивается в кольцо…
- Те, кто не умирают, – живут
- Тебе, когда мой голос отзвучит…
- Телефонная песня
- Темза в Челси
- Темно-синее утро в заиндевевшей раме…
- Теперь все чаще чувствую усталость…
- Теперь я уезжаю из Москвы…
- Теперь, зная многое о моей…
- Тихотворение мое, мое немое…
- То не Муза воды набирает в рот…
- Только пепел знает, что значит сгореть дотла…
- Томас Транстремер за роялем
- Томасу Транстремеру
- Топилась печь. Огонь дрожал во тьме…
- Торс
- Точка всегда обозримей в конце прямой…
- Три главы
- Трофейное
- Ты – ветер, дружок. Я – твой…
- Ты забыла деревню, затерянную в болотах…
- Ты знаешь, сколько Сидорову лет?..
- Ты не скажешь комару…
- Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…
- Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве…
- Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной…
- Уезжай, уезжай, уезжай…
- Уже три месяца подряд…
- Узнаю этот ветер, налетающий на траву…
- Услышу и отзовусь
- Уточнение
- Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка
- Феликс
- Фламмарион
- Фонтан
- Холмы
- Храм Мельпомены
- Художник
- Цветы
- Чаепитие
- Частный голос из будущего
- Чаша со змейкой
- Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…
- Через два года
- Черные города…
- Что ветру говорят кусты…
- Что касается звезд, то они всегда.
- Что ты делаешь, птичка, на черной ветке…
- Шведская музыка
- Шеймусу Хини
- Шествие — Бродский
- Шесть лет спустя
- Шорох акации
- Шум ливня воскрешает по углам…
- Эклога 4-я (зимняя)
- Эклога 5-я (летняя)
- Элегия
- Элегия (10 декабря 1960)
- Элегия (1968 г)
- Элегия (1982 г)
- Элегия (1986 г)
- Элегия (1988 г)
- Элегия на смерть
- Эстонские деревья озабоченно…
- Это – ряд наблюдений. В углу – тепло…
- Это было плаванье сквозь туман…
- Я был только тем, чего…
- Я всегда твердил, что судьба – игра…
- Я входил вместо дикого зверя в клетку…
- Я выпил газированной воды…
- Я как Улисс
- Я начинаю год, и рвет огонь…
- Я не то что схожу с ума, но устал за лето…
- Я обнял эти плечи и взглянул…
- Я памятник воздвиг себе иной!..
- Я пепел посетил. Ну да, чужой…
- Я пробудился весь в поту…
- Я распугивал ящериц в зарослях чаппараля…
- Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…
- Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос…
- Я шел сквозь рощу, думая о том…
А где же»Чёрный конь»? Вот этот https://www.youtube.com/watch?v=vZtAgvF53C8&t=13s
«Народ» (Мой народ, не склонивший своей головы..) ??
Ку ку
It is remarkable, it is rather valuable phrase
E. Carrere, dans sa biographie d’ Edouard Limonov, rapporte a plusieurs reprises le mepris que cet ecrivain russe eprouvait pour Brodsky. Ainsi, selon un article des Inrockuptibles, « Chez Limonov, c’est un rejet epidermique, lie a son histoire. Il n’eprouve que jalousie et mepris pour les herauts de la dissidence russe, emigres comme lui mais plus lus, plus reconnus. Il envie Joseph Brodsky, prix Nobel de litterature en 1987, crache sur Soljenitsyne et sur la «sainte Trinite» Mandelstam — Pasternak — Tsvetaeva . »