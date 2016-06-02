Иосиф Бродский стихи:


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Иосиф Бродский
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Биография Бродского
Ио́сиф Алекса́ндрович Бро́дский (24 мая 1940 года, Ленинград, СССР — 28
21.2k.
Девяносто лет спустя
I Написанное в 1904-м стихотворение Райнера Мария Рильке «
0329
Коллекционный экземпляр
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как
0396
Об одном стихотворении
7 февраля 1927 года в Беллевю под Парижем Марина Цветаева
0184
Полторы комнаты — Бродский
Посвящается Л. К. 1 В полутора комнатах (если вообще
0730
Примечание к комментарию
* Доклад на конференции, организованной к столетию
046
Скорбная муза
Узнав, что дочь хочет напечатать подборку стихов в
0177
Шествие — Бродский
Поэма-мистерия в двух частях-актах и в 42-х главах-сценах
01.5k.
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  1. Александр

    А где же»Чёрный конь»? Вот этот https://www.youtube.com/watch?v=vZtAgvF53C8&t=13s

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  2. СерП

    «Народ» (Мой народ, не склонивший своей головы..) ??

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  3. Радик

    Ку ку

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  4. CraigGex

    It is remarkable, it is rather valuable phrase

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  5. Lilou Lacombe

    E. Carrere, dans sa biographie d’ Edouard Limonov, rapporte a plusieurs reprises le mepris que cet ecrivain russe eprouvait pour Brodsky. Ainsi, selon un article des Inrockuptibles, « Chez Limonov, c’est un rejet epidermique, lie a son histoire. Il n’eprouve que jalousie et mepris pour les herauts de la dissidence russe, emigres comme lui mais plus lus, plus reconnus. Il envie Joseph Brodsky, prix Nobel de litterature en 1987, crache sur Soljenitsyne et sur la «sainte Trinite» Mandelstam — Pasternak — Tsvetaeva . »

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